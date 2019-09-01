Son Dakika Haberleri: Maltepe'de iş yeri yangını
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Maltepe'de iş yeri yangını

3 saat önce

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Caddesi'ndeki 2 katlı ikinci el eşya satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu arada, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ellerinden hafif şekilde yaralandı.

İtfaiye ekipleri, iş yerinin yanında bulunan apartmana sıçrayan alevleri söndürdü, iş yerindeki yangına müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle caddeyi yoğun duman kapladığı görüldü.

İtfaiye, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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