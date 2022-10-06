Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

06.10.2022 11:47

Maltepe'de bir iş yerinden tablet ve telefon çalan kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de bir iş yerinden tablet ve telefon çalan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde iletişim alanında faaliyet yürüten bir iş yerinden 3 tablet bilgisayar ve 1 telefonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli H.H.B, suça konu eşyalarla yakalandı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı Son dakika gündem: Okul önleri ve çevresinde polis denetimi Son dakika gündem: Okul önleri ve çevresinde polis denetimi Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement