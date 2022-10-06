Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada

06.10.2022 20:34

Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada 3 adet tablet, bilgisayar ve telefon çalan hırsız, kıskıvrak yakalandı -Maltepe'de bir hırsız, girdiği iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefon çaldı.

Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada

3 adet tablet, bilgisayar ve telefon çalan hırsız, kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - -Maltepe'de bir hırsız, girdiği iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefon çaldı. İhbar üzerine yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerasına inceleyen polis ekipleri hırsızı tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Maltepe'de polis ekipleri, Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde iletişim alanında faaliyet yürüten bir işyerinde 3 adet tablet bilgisayar ile 1 adet telefonun çalındığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "İşyerinden Hırsızlık" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan incelemede; olayı H.H.B. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayarak suç unsuru eşyalar ele geçirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve narkotik madde suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de iş yerine giren hırsız kamerada - Son Dakika
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