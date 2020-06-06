Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika

Maltepe'de işçi baretli ve yelekli saldırgan 1 kişiyi silahla yaraladı
MALTEPE, Bağlarbaşı Mahallesi'nde beyaz baret ve turuncu işçi yeleği giyen kişi cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.
MALTEPE, Bağlarbaşı
Mahallesi'nde beyaz baret ve turuncu işçi yeleği giyen kişi cadde üzerinde bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Şüphelinin kaçma anları kameralara yansıdı.
Olay dün saat 10.20'de Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde beyaz baret ve turuncu yelekle görevli gibi bekleyen kişi, beklediği başka kişi gelince silahına davrandı. 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşan saldırgan izini kaybettirirken ateş açılan kişi bacağından yaralandı. Yaralı vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Bir esnaf yaralı vatandaşı kendi özel aracına alarak Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören mahalle esnafı "2-2 buçuk saat kadar önce dört yol ağzında silah sesleri duyduk. Kapının önüne koşarak geldiğimde bir kişinin elinde silahla birlikte yukarıya doğru kaçarak gittiğini gördüm. Burada bir kişiyi vurmuş. Ne için vurduğunu bilmiyoruz. Ardından polisler geldi, gerekli incelemeleri yaptılar. Saldırgan yol çalışma ekiplerine benziyordu. Kafasında beyaz bareti vardı, üzerinde yeleği vardı. İşçi elbisesiyle sol elinde silahıyla kaçarak E-5'e doğru gitti. 2 hafta önce de arka sokakta böyle bir olay olmuştu. Arka sokakta bir esnaf arkadaş var. O vurulduğu anı görmüş, hemen alıp hastaneye götürmüş. " dedi.
Saldırganın kaçış anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganla alakalı geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:20 Kaynak: DHA
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