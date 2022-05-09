MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN - Son Dakika
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MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN

09.05.2022 22:25
MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN

MALTEPE'de bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

MALTEPE'de bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Dairedeki vestiyerden açılan gizli kapı polis ekiplerini de şaşkına çevirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesi'nde takibe aldıkları beş katlı binanın ikinci katındaki daireye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda dairedeki dolaplarda ve masaların altlarında çok sayıda kaçak sigara paketi bulundu. Mutfakta ise satışa hazır çeşitli markalarda çok sayıda kaçak içki şişesi ele geçirildi.

VESTİYERİN İÇİNDEN GİZLİ KAPI ÇIKTI

Polis ekipleri, dairede yaptığı incelemelerde vestiyerin içinde gizli bir kapı olduğunu fark etti. Gizli kapıyı açan ekipler, binlerce kaçak içki ve sigaranın depolandığı bir odayla karşılaştı.Depo olarak kullanılan dairede 2 ton 782 litre gelen 4 bin 322 şişe kaçak içki ve 27 bin 145 paket kaçak sigara, 45 bin dal sigara, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte bandrol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları, motokuryelerle tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderdiği tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü dökümü---- ----- --- -- -- ----Polislerin daireye girmesi-Şüphelilerin gözaltına alınması-Dairede yapılan aramalar-Dairede saklanmış sigara ve içkiler-Gizli bölmeli vestiyerin bulunması-Polislerin vestiyerden gizli odaya girmesi-Gizli odadaki kaçak malzemeler-Gizli odada aramalar yapılması-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Binadan görüntü

-Genel ve detay


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: MALTEPE'DE KAÇAK İÇKİ VE SİGARALARIN DEPOLANDIĞI DAİREYE BASKIN - Son Dakika
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