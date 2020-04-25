Maltepe'de kaçmaya çalışırken ekip otosuna çarparak iki polisi yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve polis aracına çarparak 2 memurun yaralanmasına neden olan şüpheli yakalandı.

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde, 21 Nisan'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Bir süre sonra kontrollü şekilde durdurulmak istenen araç, ekip otosuna çarparak 2 polisin yaralanmasına neden oldu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli havaya ateş edilerek durduruldu.

Şüpheli gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

İncelemede şüphelinin, "gasp", "yağma", "kasten yaralama" gibi suçlardan kaydı bulunan Anıl K. olduğu tespit edildi.

"Görevli memura mukavemet" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.