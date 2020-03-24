MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU - Son Dakika
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MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU

7 saat önce

MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDUCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de aracıyla göreve giden kadın doktor, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de aracıyla göreve giden kadın doktor, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Aydınlatma direğini de devirerek ters dönen otomobilden yaralı kurtulan doktor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07.45 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi.16 K 2835 plakalı aracıyla göreve giden doktor İrem Yapar, viraja girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yol kenarında aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alarak ilk müdahalesini yaptı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Doktor İrem Yapar, ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapar'ın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise polis ekiplerinin çalışmasını ardından çekici ile kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında aynı noktada iki farklı hasarlı kaza da meydana geldi. Ekipler caddeye dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

MALTEPE'DE KADIN DOKTOR TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİNDEN YARALI KURTULDU

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:12 Kaynak: DHA

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