Son Dakika | Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada

14.07.2022 15:28

Son dakika 3. sayfa haberi: Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada Maltepe'de bir sokakta karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden birbirine girdi.

Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de bir sokakta karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü yol verme yüzünden birbirine girdi. Küfürlerin ve bağrışmaların havada uçuştuğu tartışmada, kadın ile erkek sürücü çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir sokakta karşı karşıya gelen iki otomobil sürücüsü, yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Araçtan inen sürücüler, önce sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine erkek şahıs, kadının üzerine doğru yürüdü. Ardından kadın da erkek sürücünün üzerine doğru yürüdü. Küfürlerin ve bağırma seslerinin havada uçuştuğu yol verme kavgasında, iki tarafından birbirlerine saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, duruma müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye ve uzaklaştırmaya çalıştı. Şahıslar bir süre sonra otomobilleriyle olay yerinden ayrılırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Maltepe'de kadın ile erkek sürücü arasındaki yol verme tartışması kamerada - Son Dakika

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