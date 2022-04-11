MALTEPE'DE KADIN SÜRÜCÜNÜN AYNASINI KIRAN ŞÜPHELİYE DRİFT VE MAKAS CEZASI - Son Dakika
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MALTEPE'DE KADIN SÜRÜCÜNÜN AYNASINI KIRAN ŞÜPHELİYE DRİFT VE MAKAS CEZASI

11.04.2022 18:07
MALTEPE'DE KADIN SÜRÜCÜNÜN AYNASINI KIRAN ŞÜPHELİYE DRİFT VE MAKAS CEZASI

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, DHAMaltepe'de, yanında bebeği varken kadının otomobilinin aynasını kıran Utku Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı, drift yaptığı anların görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL, DHA

Maltepe'de, yanında bebeği varken kadının otomobilinin aynasını kıran Utku Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı, drift yaptığı anların görüntüleri ortaya çıkınca gözaltına alındı.  Görüntüler üzerine Utku Karataş'a toplam 11 bin 144 lira para cezası kesilirken sürücü belgesine 60 gün süreliğine el konuldu.

Maltepe'de cumartesi günü, Utku Karataş trafik tartışmasına girdiği, yanında bebeği de olan kadın sürücünün otomobilinin aynasını kırmış ve gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest kalan Karataş, sosyal medya hesabında paylaştığı Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde drift yaptığı ve TEM Otoyolunda makas attığı görüntüler ortaya çıkınca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince gözaltına alındı.Sürücü belgesine 60 gün süreliğine el konulan Utku Karataş'a, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift' içerikli 67/1-D maddesinden 9 bin 125 lira, 'Makas Atmak' içerikli 46/2-G maddesinden bin 823 lira ve 'Yakın takip' içerikli 56/1-C maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 11 bin 144 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca Karataş hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' içerikli TCK 179/2 maddesi gereğince adli işlem de başlatıldı.

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Ali Çağlar, Maltepe, Karataş, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KADIN SÜRÜCÜNÜN AYNASINI KIRAN ŞÜPHELİYE DRİFT VE MAKAS CEZASI - Son Dakika


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