Maltepe'de kadın sürücünün aynasını kıran kişi trafikte drift yapmaktan ceza aldı - Son Dakika

Maltepe'de trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheliye, başka tarihlerde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünün belirlenmesi üzerine para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ettiği ve otomobilinin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, başka tarihlerde de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığının belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Gözaltındaki U.K. isimli sürücünün, Arnavutköy Abdullah Gül Caddesi'nde otomobiliyle drift yaptığı, TEM Otoyolu'nda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve o sıralarda kaydedilen videoları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı ortaya çıktı.

Görüntülerdeki sürücü olduğu tespit edilen U.K'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 11 bin 114 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Kadın sürücüye hakaretten gözaltına alınmıştı

Şüpheli U.K, 9 Nisan günü Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda seyir halindeki kadın sürücü Ş.A'nın otomobiline kullandığı araçla çarpmış ve aynı zamanda eliyle aynasını kırmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.