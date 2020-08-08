MALTEPE'DE KADINA TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

MALTEPE'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Sırma Sokak üzerinde 4 Ağustos'ta günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Polisin kayıtlarına göre olay şöyle gelişti: Restoranda garson olarak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri olarak gelen kişi ile aynı arabaya binerek evinin önüne gitti. Arabadan inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldırıp tecavüz etmeye çalışarak telefonunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kaydedildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu polise ihbar etmesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şikayette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye birlikte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Şubede işlemleri tamamlanan Ramazan K. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.