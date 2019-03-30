Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (1)

Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu.





Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu. Saldırgan Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.



Görüntü dökümü



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-Olay yeri



-Silahın görüntüsü



-Polis ekipleri



-İncelemeler



-Hastanenin görüntüsü



-Yaralıları hastaneye getirilmesi (ÖZEL)



-Genel ve detay - Çobanistanbul

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İstanbul- Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu

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