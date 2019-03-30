Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (1)

MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.

MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.



Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Kadına tabancayla ateş eden Zeynel Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Nur Viral, İtiraf İçin Bağlanan Seyirciye Yalvardı: Dur Artık Anlatma

İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu

Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler

Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu