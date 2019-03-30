Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (1)

Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (1)

1 saat önce

MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.

Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (1), System.String[]
MALTEPE'de bir kadın arkasından gelen bir erkek tarafından silahla vuruldu.

Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Kadına tabancayla ateş eden Zeynel Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:23 Kaynak: DHA

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