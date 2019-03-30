Maltepe'de Kadını Vurup İntihar Girişiminde Bulundu (2)
58 dakika önce
Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu.
Maltepe
Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde Fatma Şengül arkasından gelen Zeynel Akbaş tarafından silahla vuruldu. Saldırgan Akbaş cadde üzerinde aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu
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