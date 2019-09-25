Son Dakika Haberleri: Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

49 dakika önce

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı.

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Maltepe Küçükyalı'da iki şahıs bir kahvehaneye silahla saldırdı. Kahvehanede bulunan iki kişi ile o sırada binanın merdivenlerinden inen bir kadın kurşunların isabet etmesiyle yaralanırken saldırganlar hızla kaçtı.


Olay, Maltepe Küçükyalı'da saat 16: 30 sıralarında yaşandı. Kimlikleri henüz bilinmeyen iki şahıs iddiaya göre bir kahvehanenin önüne gelerek burada art arda tetiğe bastı. Kahvehane sahibi ve kardeşi ile o sırada binanın merdivenlerinden aşağı inen bir kadın kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganlar yerdeki boş mermi kovanlarını topladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı
İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]