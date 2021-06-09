Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Maltepe'de, kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Esenkent Mahallesi'nde 2 kişinin uzun namlulu silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı V.Ç'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çok sayıda suç kaydı bulunan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde 6 Haziran'da, 2 kişi uzun namlulu silahla yaralanmış, olayla ilgili yapılan araştırmada şüpheli V.Ç., düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.
Şüphelinin olayda kullandığı kalaşnikof piyade tüfeği de evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulunmuştu.
Kaynak: AA
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