Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Maltepe'de Esenkent Mahallesi'nde 6 Haziran'da, 2 kişi uzun namlulu silahla yaralanmış, olayla ilgili yapılan araştırmada şüpheli V.Ç., düzenlenen operasyonla evinde yakalanmıştı.

7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti