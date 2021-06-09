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MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

09.06.2021 18:34

Maltepe'de önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavga kalaşnikof marka uzun namlulu silahla 1'i ağır 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen V. Ç. tutuklandı.

Maltepe'de önceki gün iki grup arasında çıkan silahlı kavga kalaşnikof marka uzun namlulu silahla 1'i ağır 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen V. Ç. tutuklandı. V.Ç.'nin savcılık ifadesinde, silahı veren kişinin Suriye'de öldüğünü ve böylece silahın kendisinde kaldığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli V.Ç., burada savcıya ifade verdi. V.Ç.'nin ifadesinde; olay akşamı alkol kullandıktan sonra mahalleye döndükleri arkadaşıyla sohbet ederken S.K.'nin iki kişiyle birlikte kendisini darp ettiğini dile getirdi.

KELEŞLE HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM

Olayının ardından evine döndüğünü ve darp edenlerin konuşmak için kendisini Esenkent'teki 50. Yıl İlkokulu'na çağırdıklarını dile getirdi. V.Ç., bunun üzerine konuşmak için yanlarına tekrar gittiğini belirtti. V.Ç.'nin ifadesinde, Tekrar darp etmelerinden korktuğumdan dolayı bu olayda kullandığım kalaşnikof silahı yakın zamanda askere gideceğim için emaneten teslim ettiğim mahalleden arkadaşım olan Y.S.'den istedim. Y.S. kalaşnikof silahı ve mühimmatını poşet içerisinde getirdi ve bana verdi. Ben de silahla kavga ettiğimi duyan ve olayda yaralanan arkadaşların da içinde bulunduğu araca bindim. Elimdeki torbadan keleşi çıkardığımda arkadaşlarım benden silahı bırakmamı istediler. Ben de 'Konuşmaya gideceğim siz isterseniz gelmeyin' dedim. Onlar bırakmadılar. Beraber beni darp edenlerin yanına giderken biri adımı seslenerek arabayı durdurdu. Beni darp edenlerden F.C. elindeki silahla direkt olarak bize ateş açmaya başladı. Arkadaşlarımın yaralandığını görmem üzerine keleşle hedef gözetmeden ateş ettim şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Araç durduktan sonra indiğini silahla yaya bir şekilde kaçtığını belirten V. Ç., Kalaşnikofu ve şarjörünü polis memurlarına da yerini gösterdiğim bina bahçesine sakladım ve sonrasında mahalleden tanıdığım bir ağabeyin yanına gittim. Ona bu olaydan bahsetmeden sadece birileriyle kavga ettiğimi ve birkaç gün kendisinde kalmayı istediğimi söyledim. O da kabul etti, yakalanana kadar o evde kaldım ifadelerini kullandı.

KALAŞNİKOFU SURİYE'YE GİDİP GELEN ARKADAŞININ KENDİSİNE EMNAET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olayda kullandığı silahı ve şarjörü mahalleden tanıdığı ve bir ara Suriye'ye gidip gelen S. K.'nin kendisine emanet ettiğini iddia eden V. Ç., 'Daha sonra S.K.'nin Suriye'de vefat ettiğini duydum ve bir daha kendisi hakkında hiçbir bilgi alamadım. Bu nedenle silah bende kalmıştı. Bu silahı bu olaydan başka hiçbir yerde kullanmadım. Yaralanan arkadaşların yaralanmasına sebep olan ben değilim. Bu şekilde ruhsatsız silah bulundurduğum ve bu olayda kullandığım için pişmanım şeklinde iddialarda bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli V. Ç.'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Volkan Ç.'nin İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Münir Karaloğlu, Kalaşnikof, Maltepe, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KALAŞNİKOFLA İKİ KİŞİYİ YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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