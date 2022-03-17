Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

17.03.2022 13:17
Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

Maltepe'de farklı tarihlerde girdiği yerlerde güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Maltepe'de farklı tarihlerde girdiği yerlerde güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı. Çaldığı cihazlarla beraber yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Maltepe'de 16 Ocak ile 14 Mart tarihleri arasında 5 farklı adreste güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalanınca polisin takibine takıldı. Hırsızlık suçunun işlendiği olay yerlerinin çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.Ç. çaldığı eşyalar ile birlikte Maltepe'de yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan şahsın, suç mahallinin yakınlarında yolda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı
Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı
Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

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Hırsızlık, Maltepe, 14 Mart, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de kamera kayıt cihazı çalan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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