Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada

24.04.2022 09:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasasında sohbet edip sigara içen grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 4 kişilik grup korunaksız bir şekilde ayakta seyahat etti. Kamyonet sürücüsü kamyonet kasasındaki 4 kişinin canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, kamyonet kasasında ayakta yolculuk yapan 4 kişinin tehlikeli yolculuk esnasında sohbet ettiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Korunaksız bir şekilde yolculuk yapan gruptan bir kişinin ayakta yolculuk yapmasının yanı sıra sigara içmesi de trafikteki diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada
Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Maltepe'de kamyonet kasasında sohbet eşliğinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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