Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı.

Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı, System.String[]

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu, Kadıköy istikametinde Maltepe Köprüsü'nün yaklaşık 200 metre ilerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru seyir halinde olan bir lojistik firmasına ait M.Ç.'nin kullandığı 34 HO 5577 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyonet savrularak aynı istikamette seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen 34 HF 4306 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında direksiyona sıkışan minibüs sürücüsü, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonette bulunan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TRAFİK KİLİTLENDİKaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağladı.  Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.


Kadıköy, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı         
08:01
Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi Vatandaşların hafta sonu sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı sinirlendirdi         
07:21
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı         
07:19
Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu Genç çiftin büyük umutlarla aldıkları otomobil, kendilerine mezar oldu         
03:27
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı         
00:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 08:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]