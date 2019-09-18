Maltepe'de kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
2 saat önce
Maltepe'de bir sitede bulunan dairelerin kapılarının önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Maltepe Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:14 Kaynak: DHA
'de bir sitede bulunan dairelerin kapılarının önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay geçen hafta Maltepe Girne
Mahallesi'ndeki bir site de meydana geldi. Gece saatlerinde site'deki binalara elini kolunu sallayarak giren hırsız dairelerin önüne bırakılan ayakkabıları alıp kayıplara karıştı. Son günlerde sıkça yaşanan ayakkabı hırsızlığı nedeniyle vatandaşlar polise şikayette bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın görüntülerinden yola çıkan polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-(GÜVENLİK KAMERASI)
-Hırsızın binaya gelişi
-Kapı önündeki ayakkabıları alması
-Elindeki ayakkabılar
-Binadan çıkışı
- İstanbul
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