Son Dakika Haberleri: Maltepe'de kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız kamerada
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Maltepe'de kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız kamerada

1 saat önce

MALTEPE'de bir sitede bulunan dairelerin kapılarının önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız kamerada, System.String[]

MALTEPE'de bir sitede bulunan dairelerin kapılarının önündeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçen hafta Maltepe Girne Mahallesi'ndeki bir site de meydana geldi. Gece saatlerinde site'deki binalara elini kolunu sallayarak giren hırsız dairelerin önüne bırakılan ayakkabıları alıp kayıplara karıştı. Son günlerde sıkça yaşanan ayakkabı hırsızlığı nedeniyle vatandaşlar polise şikayette bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın görüntülerinden yola çıkan polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul

Maltepe, Girne, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
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