Maltepe'de karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için önlem alındı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslanan Ro-Ro gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.
Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan fırtına nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği öğleden sonra askıya alındı.
Bu süreçte kıyıda bulunan gemilerden Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYIS 1 adlı Ro-Ro gemisi Maltepe Kumcular İskelesi'nde karaya yaslandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Mehmetçik" römorkörü tedbiren olay yerine sevk edildi.
Kaynak: AA
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