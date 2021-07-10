Son dakika haber! Maltepe'de karısını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Maltepe'de karısını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Ölen kadının daha önce yakınlarının araya girmesiyle boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi

İSTANBUL - Maltepe'de gece saatlerinde 9 yıllık karısı Deniz Filiz'i bıçaklayarak öldüren şahıs, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Deniz Filiz'in kendisini kıskandığı için daha öncede tartıştığı eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği, araya giren aile üyelerinin iknası sonucu şikayetini geri çektiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçış anları kameralara yansıyan şahsın, karsının kendisini aldattığını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Yakınları araya girdi, boşanmaktan vazgeçti

Olay, Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde gece saat 01.00 civarlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sigortacılık yaptığı öğrenilen Ümit Filiz(35), 9 yıllı eşi Deniz Filiz ile bir süredir kıskançlık sebebiyle tartışıyordu. Kocasını polise şikayet eden ve Deniz Filiz, yakınlarının araya girmesi ve 8 yaşında çocukları bulunması nedeniyle boşanmaktan vazgeçti.

İddialara göre Ümit Filiz, daha öncede kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Deniz Filiz'le kavga etmeye başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla eşine defalarca bıçaklayan saldırgan koca olay yerinden kaçarken eşi Deniz Filiz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

"Kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı"

Olayı duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın aracıyla kaçtığını tespit eden polis ekipleri kısa sürede Ümit Filiz'i yakalayarak gözaltına aldı. Ümit Filiz'in olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Filiz'in gösterdiği yerde yapılan aramada olayla kullanılan bıçak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayın ardından zanlının hızla apartmandan çıkarak aracıyla kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.