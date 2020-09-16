Kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı - Son Dakika

Kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı

İSTANBUL - Maltepe'de piyasaya sahte para sürmek isteyen kadın, kasiyerin dikkati sayesinde fark edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz ayda Maltepe'de bir aksesuar mağazasında meydana geldi. İddiaya göre kucağındaki çocuğuyla aksesuar mağazasına beraber giren kadın, alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasadaki yoğunluğu fırsata çevirmek isteyen şahıs kasiyere sahte 200 TL uzattı. Para üstünü uzatan kasiyer saniyeler içerisinde aldığı paranın sahte olduğunu fark edince şüpheli şahsın baş örtüsünden tutarak verdiği para üstünü geri aldı. Kısa süreli geçen fiziki ve sözlü münakaşa sonrası piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli bayan şahıs mağazadaki müşterilerin şaşkın bakışları arasında hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şüpheli bayan şahıs çocuğuyla alışveriş yaparak kasaya yöneliyor, kasaya el çabukluğuyla sahte para uzatıyor, kasiyer önce para üstünü veriyor, paranın sahte olduğunu anlayınca şüpheli kadını çekiştirerek para üstünü geri alıyor.