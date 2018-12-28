Maltepe'de Kavga

Maltepe'de yapımı süren bir bina nedeniyle müteahhit firma yetkilileri ile ev sahipleri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Maltepe'de yapımı süren bir bina nedeniyle müteahhit firma yetkilileri ile ev sahipleri arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta inşası henüz tamamlanmış bir binadan dolayı aralarında anlaşmazlık bulunan müteahhitle ev sahipleri arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayda 5 kişiyi gözaltına aldı.



Bir kişinin hafif yaralandığı kavga sırasında, silahla ateş açıldığı belirtilen bir binada ise inceleme yapıldı.

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