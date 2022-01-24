Maltepe'de kayan araç dereye uçtu, sağlıkçı yaralıları bırakıp gazetecilere saldırdı - Son Dakika

Maltepe'de yoğun kar yağışıyla birlikte aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, 50 metre sürüklenerek dereye uçtu. Kazada baba ve oğul yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Kazanın yaşandığı alan havadan görüntülendi.

Kaza, Maltepe Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGG 490 plakalı araç sürücüsü Faik Okyay cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolda oluşan buzlanma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre sürükledikten sonra Çamaşırcı Deresi'ne uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Faik Okyay ve araç içerisindeki oğlu Hasan Okyay kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, dereye uçan aracı kurtarma çalışmaları başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları alarak ilk müdahale için ambulansa götürdü. Sağlık ekibi içerisinde yer alan görevlilerden biri ise, yaralıları bir kenara bırakarak basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği alan havadan görüntülendi.

"Durmak istese de duramadı"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Rüştü Kanbak, "Araç bir anda yukarıdan aşağıya kaymaya başladı. Durmak istese de duramadı. Sonunda da dereye düştü. 2 kişi yaralandı. Ambulansa alındılar. Müdahale ediyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL