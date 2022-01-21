MALTEPE'de İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, şehit çocuklarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin karne ve hediyelerini verdi.
Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle bugün, 3 şehit ailesi çocuğuna karne ve hediyelerini verdi. Okuldaki diğer öğrencilere de karnelerini dağıttı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | MALTEPE'DE KAYMAKAM VE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT ÇOCUKLARINA KARNELERİNİ VERDİ - Son Dakika