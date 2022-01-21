MALTEPE'de İlçe Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, şehit çocuklarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin karne ve hediyelerini verdi.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle bugün, 3 şehit ailesi çocuğuna karne ve hediyelerini verdi. Okuldaki diğer öğrencilere de karnelerini dağıttı.