MALTEPE'DE KAZA SONRASI KOVALAMACA; DURDURUP YAKASINA YAPIŞTI - Son Dakika
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MALTEPE'DE KAZA SONRASI KOVALAMACA; DURDURUP YAKASINA YAPIŞTI

23.05.2022 10:02
MALTEPE'DE KAZA SONRASI KOVALAMACA; DURDURUP YAKASINA YAPIŞTI

MALTEPE'de makas attığı iddia edilen sürücü cipe çarptı.

MALTEPE'de makas attığı iddia edilen sürücü cipe çarptı. Kendisine çarpan sürücüyü cipiyle kovalayan diğer sürücü çıkmaz sokakta yakaladığı kişinin yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Dragos Piri Reis Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bir cipe çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilin peşine düşen cip sürücüsü, saptıkları çıkmaz sokakta otomobilin önünü kesti. İki sürücü de araçlarından indi. Cipin sürücüsü diğer sürücünün yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

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