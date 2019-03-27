Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Kazı Sırasında Top Mermisi Bulundu

Maltepe'de Kazı Sırasında Top Mermisi Bulundu

1 saat önce

Maltepe'de su kanalı yapmak için yapılan kazı sırasında, eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi bulundu.

Maltepe'de Kazı Sırasında Top Mermisi Bulundu, System.String[]
Maltepe'de su kanalı yapmak için yapılan kazı sırasında, eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Yolu Sokak üzerinde bulunan bir tır garajı arazisinde, su kanalı yapmak için kazı yapan ekipler, toprağa gömülü halde top mermisi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, kazıyı durdurarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanları olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından eski döneme ait olduğu değerlendirilen top mermisi, imha edilmek üzere araca konularak boş bir araziye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Polis, Maltepe, Güncel
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