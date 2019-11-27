Son Dakika Haberleri: Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı

6 saat önce

Maltepe'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı.

Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı, System.String[]

Maltepe'de iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla düşürerek iki köpeğe parçalatmış ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Olaya karışan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.


Maltepe'de geçtiğimiz günlerde iki maganda, ağaca tırmanan kediyi zorla ağaçtan indirmiş ve iki köpeğe parçalatmıştı. Sosyal medyada yayılan o görüntüler büyük tepki çekmişti. Olayın ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park timleri harekete geçti. Köpek sahipleri olan S.U. (16) ve S.D. (14) ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan M.A. (17) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar Maltepe'de farlı adreslerde yakalandı. Olaya karışan pittbull cinsi köpekler mahallede bulunan boş bir arazide baraka içerisinde bulunarak belediye görevlilerine teslim edildi.


Şahıslara, 'hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu maddeleri uyarınca adli ve idari işlem uygulandı. - İSTANBUL

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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