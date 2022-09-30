MALTEPE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika
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MALTEPE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

30.09.2022 10:03

MALTEPE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTIAli Kerem BENGİ - MALTEPE'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, karşı istikametten gelen otomobil çarptı.

MALTEPE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

Ali Kerem BENGİ - MALTEPE'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, karşı istikametten gelen otomobil çarptı. Çocuğun yola savrularak, hafif şeklide yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki T.K., yolun karşı tarafına geçmek için trafik ışıklarının olduğu alana geldi. Trafiğin durduğunu gören çocuk, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DSL 082 plakalı Ilgın E. yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan T.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle T.K. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan çocuğu ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan T.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücü Ilgın E., ifadesi için polis merkezine götürüldü.

ÇOCUK ÇOK KORKMUŞTU

Kazayı gören Yahya Polat, Okuldan izin almış, su almaya gelmiş bakkala. Suyu alıyor, ışıklardan karşıya geçerken bir bayan çarpıyor. Biz de çocuğa müdahale ettik. Hemen ambulans geldi. Çocuk da çok bir şey yoktu. Çocuğun durumu iyi görünüyordu. 11 yaşında olduğunu öğrendik. Biz de durumuyla ilgili bilgi alamadık. Öğretmeniyle konuşup durumunu öğrenmeye çalışacağız. Çocukla elimizden geldiği kadarıyla ilgilendik. Otomobilin çarpması nedeniyle çocuk çok korkmuştu. Vücudunda bir şey görünmüyordu, sanırım sadece başından yaralanmıştı. Kaşı açılmıştı onu gördük dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, durduğu yönde trafiğin durmasıyla çocuğun karşı yöne doğru ilerlediği ve gelen otomobilin çarpmasıyla yola savrulduğu yer alıyor.

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Kaynak: DHA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE ÇALIŞAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI - Son Dakika

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