Kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yol ortasında tüfekle vurulan ağabey yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yol ortasında tüfekle vurulan ağabey yaşamını yitirdi

03.12.2022 15:01

İstanbul Maltepe'de kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yola kesilerek pompalı tüfekle vurulup yaralanan Ömür Dönmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Maltepe'de 1 Aralık Perşembe günü meydana gelen olayda Abdulkadir K., husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür Dönmez'i akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti. Ardından da Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür Dönmez'e pompalı tüfekle ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ömür Dönmez ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmıştı. Dönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin Abdulkadir K.'yı yakalama çalışmaları sürerken, olay yerine geldiği araç ekipler tarafından park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç Yediemin Otoparkı'na çekildi. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Ekiplerin Abdülkadir K.'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Bursa'da kış lastiği kontrolleri başladı: 51 sürücüye ceza kesildi Bursa'da kış lastiği kontrolleri başladı: 51 sürücüye ceza kesildi Otobüs terminalinde kış lastiği denetimi Otobüs terminalinde kış lastiği denetimi

Maltepe, Tragger, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yol ortasında tüfekle vurulan ağabey yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı
14:35 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vizyon belgesini açıklıyor! Salon tıka basa dolu
14:23 Aralarının açık olduğu iddia edilen İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, kameralar önünde tokalaştı
14:17 Yazar Arda Erel, Mabel Matiz'den sonra GQ ile yaşadığı olayı anlattı: LGBT haklarını anmamam istendi
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bizi izle" dediği törene katılan kişi sayısını açıkladı: Bu bir rekor
13:43 Kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yol ortasında tüfekle vurulan ağabey yaşamını yitirdi
13:44 Oyuncu Afra Saraçoğlu, doğum günü pastasını üflerken partnerinin elini tutmaya çalıştı! Sevgilisinin mimikleri dikkat çekti
13:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen konuşması öncesi önemli paylaşım: Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır
13:16 Kötü sakatlanan Joao Pedro'nun yerine kim geçecek? Çalışmalara başlayan Fenerbahçe 3 bomba ismi listeye ekledi
12:47 Okul çağındaki çocukları hedef alıyor! İşte korku yaratan gizemli hastalığın 4 belirtisi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 15:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kız kardeşinin erkek arkadaşı tarafından yol ortasında tüfekle vurulan ağabey yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement