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Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

07.02.2022 19:18

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu Maltepe'de ikizlerini odaya kilitledi, eşini vurup intihar girişiminde bulundu Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

Maltepe'de ikizlerini odaya kilitledi, eşini vurup intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Yaralanan çift tedavi altına alındı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler, Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları apartman dairesinde tartışmaya başlayan Ö.T. isimli şahıs hemşire olan eşi C.T.'yi silahla yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eşini silahla yaralayan Ö.T. ise aynı silahla kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu
Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu
Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu

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Maltepe, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de koca dehşeti: Hemşire eşini vurdu, intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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