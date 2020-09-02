MALTEPE'DE KOKUNUN YAYILDIĞI DERE TEMİZLENDİ - Son Dakika

MALTEPE'de pis kokunun yayıldığı dere temizlendi.

Bağlarbaşı ve Cevizli Mahalleleri'nin ortasından geçen derenin açıkta kalan bölümünde son aylarda yoğun şekilde pis koku oluşmuş, dere balçık ve pisliklerle dolmuştu. İlgili kurumlara defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten vatandaşların kokuya isyanını Demirören Haber Ajansı (DHA) gündeme getirmişti. Bugün derede temizlik çalışması başlatıldı.

İSKİ'ye ait temizlik aracı ve vidanjör yardımıyla derede balçık ve pislikler temizlendi. Kötü kokunun giderilmesi için de suyla temizlik çalışması yapıldı. Aylardır kötü koku nedeniyle pencerelerini açamayan ve balkona çıkamayan mahalle sakinlerinin yapılan çalışmayla pencerelerini açtığı görüldü.

Mahalle sakini Furkan Atar, "Daha önce defalarca başvurmamıza rağmen bu tarzda bir çalışma hiçbir zaman olmamıştı. Ciddi bir temizlik var. Şu an rahat bir şekilde durabiliyoruz. Mahalle rahatladı. Haberden yaklaşık iki saat sonra yetkili müdürler geldi. Bir incelemede bulundular. Bu sabah da çalışma başladı. DHA'ya mahallemiz adına teşekkür ederim" dedi.

Bir başka mahalle sakini Coşkun Koyuncu da "Koku gitti. Biz bazen koku var diye buradan geçemiyorduk. Temizleme var güzel olmuş ama geç kalındı. Zamanında yapabilirlerdi. İlla bir kişinin şikayet etmesi mi gerekiyor" şeklinde konuştu.