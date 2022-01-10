MALTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KÖPRÜDEN AŞAĞI DÜŞTÜ - Son Dakika

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Maltepe Yeditepe Üniversitesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Metin Çamlıca yönetimindeki 34 DC 3169 plakalı otomobil, kampüs içindeki köprünün üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı ve yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan sürücü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen otomobil cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sürücünün polise verdiği ifadede okula birini bırakmaya geldiğini söylediği öğrenildi.