Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

02.04.2022 21:15

Son dakika haberine göre Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı.

Maltepe'de Başıbüyük ormanında 2 dönümlük arazide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Maltepe Başıbüyük ormanında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesiyle 2 dönümlük arazideki yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Yangına ilişkin araştırma sürüyor.

(Onur Hamzaoğlu - Metin Başar/İHA)

Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını
Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını
Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın Son dakika haberi... Akçadağ'da korkutan yangın Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN Son dakika haber: İSTANBUL-MALTEPE'DE ESKİ ASKERİ ALANDA YANGIN

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:57 Cinsiyet değiştirmişti! ABD'li oyuncu Elliot Page'in son hali şaşırttı
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 21:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Maltepe'de korkutan orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement