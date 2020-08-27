Maltepe'de korkutan yangın: Bitişik iki bina küle döndü - Son Dakika

Maltepe'de bitişik iki binada yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki bina da kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Maltepe, Başıbüyük Mahallesi, Taşlık Sokak'ta birisi üç diğeri tek katlı bitişik iki binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin büyük korku yaşandığı yangın sırasında binalar hemen tahliye edildi. Ataşehir İtfaiye istasyonunun yetersiz kalması üzerine çevredeki tüm itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterini de çalışmalara dahil etmeyi düşündü. Dört koldan yapılan müdahale sonucu iki bina kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı noktanın tepe bir yerde bulunması ve yolların dar olması itfaiye ekiplerini bir hayli zorlarken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Vatandaşlar da seferber oldu

İtfaiye ekiplerinin canla başla müdahalesinin devam ettiği anlarda vatandaşlar da söndürme çalışmalara destek vermeye çalıştı. Bir vatandaş gözü yaşlı bir şekilde, "Gitti, bu zaten yandı. Yaşayan var tabi, tek katlı olan boştu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL