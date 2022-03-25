MALTEPE'DE KORKUTAN YANGIN; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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MALTEPE'DE KORKUTAN YANGIN; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

25.03.2022 19:37

Maltepe'de 3 katlı bir binadan çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya da sıçrayınca korku ve paniğe neden oldu.

Maltepe'de 3 katlı bir binadan çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya da sıçrayınca korku ve paniğe neden oldu. Mahalleli kendini sokağa atarken, yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları soncunda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Caddesi'nde çıktı. İddiaya göre 3 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binanın tamamını saran alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle binalarda yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, büyük korku ve panik yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler yerden ve merdiven aracılığıyla yangına müdahale etti. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda büyük çapta hasar oluştu.

Bir mahalleli, Arkadaki adam şömine yakıyordu. Bahçesinde de benzin dolu. Hepsi birden patladı, yoksa bu kadar sürer mi yangın. Onun binasından diğer binalara sıçradı diye konuştu.

Polis ve itfaiyenin yangının çakış nedenine ilişkin incelemesi devam ediyor.

MALTEPE'DE KORKUTAN YANGIN; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MALTEPE'DE KORKUTAN YANGIN; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MALTEPE'DE KORKUTAN YANGIN; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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Kaynak: DHA

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