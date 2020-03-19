Maltepe'de korona virüs önlemleri arttırıldı - Son Dakika
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Maltepe'de korona virüs önlemleri arttırıldı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye taşıdı.

Maltepe'de korona virüs önlemleri arttırıldı, System.String[]

Maltepe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye taşıdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren tüm kamu kurumları ilaçlandı.


Maltepe Belediyesi, korona virüs salgınına karşı aldığı önlemleri en üst seviyeye taşıdı. İlçe genelinde faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarını ilaçlayan belediye, tüm ibadethaneleri de dezenfekte etti. Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini ilaçlarken, özellikle çocukların oynadığı park alanları ile sokakları yıkamayı da ihmal etmedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise tüm vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" (küresel salgın) sınıfına alınan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona/covid-19 salgınına karşı ilçe genelinde ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Maltepe Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Salgının yaygınlaşmaması için yapılan çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başta Maltepe Belediyesi hizmet binaları olmak üzere, Maltepe Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kent Konseyi, polis karakolları ve ilçedeki 82 ibadethaneyi ilaçlayarak, dezenfeksiyon çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 18 mahallede tüm yer üstü ve yer altı konteynerlerini ilaçlarken, tüm sokakları da yıkayarak temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise özellikle çocukların oynadığı oyun gruplarını temizlerken, tüm parklarda da yıkama çalışması yaptı.


Maltepe'nin her köşesinde "14 KURAL" uyarısı


Maltepe Belediyesi ayrıca 18 mahallede tüm billboard, afiş, ilan ve reklam panolarını Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve korona virüs salgınına karşı uyulması gereken 14 temel kuralı asarak, vatandaşların dikkatini çekiyor. Afişlerde, vatandaşlar için "Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın", "Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın", "Salgın hastalığı olan kişilerden uzak durun", "Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun", "Kıyafetlerinizi 60-90 derece sıcaklıkta deterjanla yıkayın", "Öksürme, hapşırma esnasında ağız ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın", "Yurt dışı seyahatlerini iptal edin ya da erteleyin", "Yurt dışı dönüşlerinizde 14 gün karantina uygulamasına uyun" "Kapı kolları, masa yüzeyi gibi sık kullandığınız alanları her gün su ve deterjanla dezenfekte edin", "Tokalaşma, sarılma gibi temaslarda bulunmayın", "Bol sıvı ve su tüketin" gibi uyarılar yer alıyor.


Korona virüs salgınına karşı uyarıda bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı. Kılıç, "Ne yazık ki dünyayı etkisi altına alan bu salgın ülkemizde de hayatı olumsuz etkiliyor. Maltepe Belediyesi olarak, Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların tüm uyarılarını dikkate alarak halk sağlığı adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maltepelilerin sağlığını önemsiyoruz. Bu konuda ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz. Ancak burada herkesin olayın ciddiyetinde olması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kuralı herkesin harfiyen yerine getirmesi gerekiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın, 14 gün karantina uygulamasına mutlaka uyması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.


Belediye ekipleri ayrıca ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini ilaçlarken, özellikle çocukların oynadığı park alanları ile sokakları yıkamayı da ihmal etmedi. Belediye Başkanı Ali Kılıç ise tüm vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Ali Kılıç, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:29 Kaynak: İHA

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