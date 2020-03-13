Maltepe'de

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü vakasının ardından Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı kreş, eğitim kurumu, kültür merkezi ve binaları dezenfekte ettiği gibi sokaklarla birlikte 6 bine yakın çöp konteynerinde de temizliğe başladı.



Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Türkiye'de görülen ilk korona virüsü vakasının ardından ilçede bulunan yaklaşık 6 bin yeraltı ve yer üstü konteynerinin bakım ve temizliğine başladı. Bu kapsamda günde 2 vardiya halinde 3 yıkama aracıyla 390 yer altı, kalan galvaniz ve plastik konteynerlerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca konteyner kenarlarında ve sokaklarda da yıkama çalışması başlatan ekipler, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini de belirtti. - İSTANBUL