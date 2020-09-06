Maltepe'de koronavirüs halayı kamerada - Son Dakika

MALTEPE'de sokak ortasında davul ve zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar koronavirüsü hiçe saydı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı uyarılar devam ederken Maltepe'de bir grup vatandaş düğün eğlencesi sırasında koronavirüsü hiçe saydı. Zümrütevler Mahallesi'nde otomobillerini yola park eden kişiler sokağın ortasında davul ve zurna eşliğinde el ele halay çekti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.