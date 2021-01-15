Maltepe'de kumarhaneye çevrilen işyerine baskın - Son Dakika
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Maltepe'de kumarhaneye çevrilen işyerine baskın

Maltepe'de kumarhaneye çevrilen işyerine baskın

15.01.2021 13:54

MALTEPE'de işyerinden kumarhaneye çevrilen bir adrese baskın düzenlendi.

MALTEPE'de işyerinden kumarhaneye çevrilen bir adrese baskın düzenlendi. Kumar oynadığı ve koronavirüs tedbilerini ihlal ettiğini belirlenen 19 kişiye 82 bin 500 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İşyerine önceki gün baskın düzenleyen polis ekipleri, içerde bulunan 19 kişinin kumar oynadığını ve koronavirüs tedbilerini ihlal ettiğini tespit etti. İşyerinde yapılan aramalarda da çok sayıda kumar masaları, para, oyun pulları, iskambil kağıtları ve kumardan kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 56 bin 810 lira ile 5 bin 500 Dolar ele geçirildi. Baskında yakalanan 19 kişiye 82 bin 500 lira para cezası kesilirken, işyeri sahibi M.S.E. hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "kumar oynatma" suçlarından adli işlem uygulandı.

(Fotoğraf)


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de kumarhaneye çevrilen işyerine baskın - Son Dakika
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