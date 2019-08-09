Maltepe'de Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Maltepe Belediyesi, arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenleyecek.

Maltepe Belediyesi, arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenleyecek.



Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Arefe günü ve bayramın ilk günü olan 10-11 Ağustos tarihlerinde ilçe meydanından 08.00'de başlayacak ring seferleri, saat 16.00'ya kadar devam edecek. Vatandaşlar servislerle, Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı, Osmangazi ve Kurtköy mezarlıklarına arefe ve bayramın birinci günü ücretsiz olarak taşınacak. Bu vesileyle vatandaşların Kurban Bayramı'ın kutlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Artık geleneksel hale getirdiğimiz mezarlık seferlerimizle vatandaşlarımızın acı günlerinde de yanlarında oluyor ve kaybettiğimizi canları bir kez daha hatırlıyoruz, onları yad ediyoruz. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diler, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı uzun ömürler dilerim" dedi.



Mezarlıklara gidecek servislerinin güzergahları şöyle:



1. Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı'na, oradan Küçükyalı Mezarlığı'na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)



2. Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)



3. Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5 güzergahını takiben Gülsuyu Mezarlığı'na ulaşım sağlanacak. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)



4. Güzergah: Maltepe Atatürk Caddesi'nden E-5'i takiben Pendik Köprüsü'nden Pendik Yeni Şıhlı, Osmangazi ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek. (Seferler birer saat arayla düzenlenecek.) - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.

Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti