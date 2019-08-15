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Maltepe'de kurbanlık alanlarda temizlik seferberliği

46 dakika önce

Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından hızla harekete geçen Maltepe Belediyesi ekipleri, ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanlarında temizlik seferberliği başlattı.

Maltepe'de kurbanlık alanlarda temizlik seferberliği, System.String[]
Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından hızla harekete geçen Maltepe Belediyesi ekipleri, ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanlarında temizlik seferberliği başlattı.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramının sona ermesinin hemen ardından hızlıca harekete geçerek, kaymakamlıktan izinli kurban satış ve kesim alanlarında temizlik çalışmalarına başladı. Öncelikle Cevizli'de yer alan en büyük kurban satış ve kesim alanından temizlik çalışmasına başlayan ekipler, Carrefour karşısı, Zümrütevler Başaran Sokak, Gülsuyu ve Başıbüyük Kuyular Düzü Mevki'inde kireçleme ve temizlik çalışması yaptı. - İSTANBUL
Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:41 Kaynak: İHA
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