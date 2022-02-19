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Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı - Son Dakika

Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

19.02.2022 17:53

Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı Aile, iki gündür evine dönmeyen kızlarını arıyor Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evinden çıkan 14 yaşındaki genç kız, daha sonra annesini arayıp "arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" dedi.

Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

Aile, iki gündür evine dönmeyen kızlarını arıyor

İSTANBUL - Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evinden çıkan 14 yaşındaki genç kız, daha sonra annesini arayıp "arkadaşımın cenazesi var, yanında kalmam gerek" dedi. Annesinin telefonda evine dönmesini talep ettiği genç kız, bir daha evine dönmeyerek kayıplara karıştı. İki gündür kızlarına ulaşmak için çabalayan ve polisten gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, kızlarını bulmak için sosyal medyadan da kampanya başlattı.

Olay 17 Şubat Perşembe günü Maltepe Gülensu Mahallesinde gerçekleşti. Ailesiyle beraber yaşayan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilay Meşe, okuldan evine gelip bir süre evde oturdu. 14 yaşındaki Meşe daha sonra "kursum var kursa gireceğim" diyerek evden çıktı. Evden çıktıktan bir müddet sonra annesi Dürdane Meşe'yi arayan genç kız, "arkadaşımın akrabası ölmüş, cenazesi var. Bugün arkadaşımda kalacağım" dedi. Annesinin eve dönmesini talep etmesi üzerine genç kız eve gelmeyeceğini belirtti. Telefon konuşmasının ardından genç kızın eve dönmemesi, ve genç kızın hiçbir arkadaşının cenazesinin olmadığını öğrenen aile polise başvurdu. Polis ekipleri, iki gündür evine dönmeyen genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Aile, kayıplara karışan kızlarını bulmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sosyal medyada kampanyayı gören vatandaşların kimi genç kızı Esenyurt'ta, kimi ise Avcılar'da, kimi de Pendik'te gördüğünü belirterek aileye mesajlar attı. Meşe ailesi, genç kızlarının bir an önce bulunup eve getirilmesini istiyor.

"Yalan söylemiş, öyle bir arkadaşı yokmuş"

14 yaşındaki kızın annesi Dürdane Meşe, "Perşembe günü benim çocuğum okuldan geldi. Eve geldi, çantasını bıraktı. Tekrar "kursum var anne" dedi geri gitti. Sonra telefon etti bana, "anne bir arkadaşımın annesinin akrabası ölmüş, memleketine gitmiş. Ben de yanında kalacağım" dedi. Ben de "olmaz kalamazsın, izin vermiyorum eve gel" dedim. O da "yok gideceğim" dedi. "Gideceğim" deyince telefonu kapattı. Daha da gelmedi. Yalan söylemiş, öyle bir arkadaşı da yokmuş. Bana yalan söylemiş. Daha çocuk zaten. 2008 doğumlu, orta sona gidiyor. Polis araştırıyor, soruşturuyor. Marmara'da gördük dediler. Esenyurt'ta gördük dediler. Kavakpınar'da gördük dedi adamın biri" "Ben İzmit'e gittim bir daha gelmeyeceğim"

"İstanbul içinde kendisi dolanıyor ama bulamıyoruz yerini"

Kayıp genç kızın ablası Ceylan Polat, "Kendi kaçırıldı diyorlar ama şu an bir sürü olay var. Çember çok daraldı bugün. İstanbul içinde kendisi dolanıyor ama bulamıyoruz yerini. Kendisi İstanbul çevresinde Avcılar, Esenyurt'ta diyorlar. Birisi Pendik'e geldi diyorlar. Öbürü Kadıköy'de diyor. Yani sürekli mesaj geliyor. Herkese iyilik yapmaya çalışıyor ama bizim kafamız daha çok karışıyor. Biz yardım bekliyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Gören, duyan kim varsa irtibat numaramız belli zaten. Sağ olsun ummadığımız insanlar mesaj atıyor. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Bir an evvel gelsin istiyoruz. Kendisiyle konuşamadık. Dün 12 gibi bir yakın arkadaşına mesaj atıyor, "Ben daha gelmeyeceğim, yalan söylüyorlar, şüphelimiz var, bir şüpheli yalan söylüyor, ben onun yanında değilim. Ben İzmit'teyim. Şehir dışına çıktım daha da gelmeyeceğim" diyor" diye konuştu.

Maltepe'de kursa gideceğim diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı
Maltepe'de kursa gideceğim diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı
Maltepe'de kursa gideceğim diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı

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Maltepe'de 'kursa gideceğim' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı Maltepe'de 'kursa gideceğim' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de 'kursa gideceğim' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de "kursa gideceğim" diyerek evden çıkan 14 yaşındaki kız kayıplara karıştı - Son Dakika
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