Maltepe'de Kurusıkı Tabancalı Kavga
1 saat önce
Maltepe'de, bir alışveriş merkezi önünde yaşanan kavga sırasında kurusıkı tabancanın ateş alması hareketliliğe neden oldu.
Maltepe
'de, bir alışveriş merkezi önünde yaşanan kavga
sırasında kurusıkı tabancanın ateş alması hareketliliğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Küçükyalı'daki bir alışveriş merkezinin önünde iki kişi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan biri kurusıkı tabancayla karşısındakini darbetti. Bu sırada silah ateş aldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis
, çevrede güvenlik önlemi alırken tabancanın kabzasıyla başından yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:07 Kaynak: AA
Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı
"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın
İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri
Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı