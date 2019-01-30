Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Kurusıkı Tabancalı Kavga

Maltepe'de Kurusıkı Tabancalı Kavga

1 saat önce

Maltepe'de, bir alışveriş merkezi önünde yaşanan kavga sırasında kurusıkı tabancanın ateş alması hareketliliğe neden oldu.

Maltepe'de Kurusıkı Tabancalı Kavga, System.String[]
Maltepe'de, bir alışveriş merkezi önünde yaşanan kavga sırasında kurusıkı tabancanın ateş alması hareketliliğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Küçükyalı'daki bir alışveriş merkezinin önünde iki kişi arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan biri kurusıkı tabancayla karşısındakini darbetti. Bu sırada silah ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken tabancanın kabzasıyla başından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:07 Kaynak: AA

kavga, Maltepe, Güncel
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