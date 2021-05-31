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Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı - Son Dakika

Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı

31.05.2021 16:42

Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı Maltepe'de yoğun yağış sonrası işyerlerini su bastı.

Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı

İSTANBUL - Maltepe'de yoğun yağış sonrası işyerlerini su bastı. Baskın sonrası yüzlerce ürün kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi öğlen saatlerinde meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlar sonrası birçok iş yerini su bastı. Meydana gelen su baskınında iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Binlerce liralık zarara uğrayan çevre esnafı, defalarca dilekçe göndermelerine rağmen İBB yetkilerinin konuya duyarsız kaldığını ifade ederek duruma isyan etti. Su baskını sonrası iş yerlerinde çalışanlar temizlik çalışması yaptı. Sudan etkilenerek zarar gören yüzlerce ürün ise kullanılamaz hale geldi.

"İlaçlar kullanılamaz hale geldi"

Meydana gelen su baskını sonrası dükkanı zarar gören Eczacı Filiz Aykut Ersoy, "Yoğun yağış sonrası dükkanımızı kepenk ve kapıları kapatmış olmamıza rağmen su bastı. Burası 10 santime kadar su doldu. Biz tür baskınları daha önce İBB yetkililerini bildirmiştik. Bize buraların temizlendiğini söylemişlerdi fakat yine bu baskınlarla karşı karşıyayız. Şu an eczane içerisindeki tüm ilaçlar kullanılamaz hale gelmiş durumda. Baskın sonrası İBB yetkililerinden yardım istememize rağmen bir geri dönüş alamadık" diye konuştu.

Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı
Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı

istanbul büyükşehir belediyesi, su baskını, İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de etkili olan yağışlar sebebiyle işyerlerini su bastı - Son Dakika


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