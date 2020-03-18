Maltepe'de kuyumcu soygunu - Son Dakika
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Maltepe'de kuyumcu soygunu

59 dakika önce

Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

Maltepe'de kuyumcu soygunu, System.String[]

Maltepe'de bir kuyumcunun kepengini kıran kişiler, 300 bin liralık altını alarak kaçtı.

Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli 4 kişi, otomatik kepengi levye ile kırarak içeri girdi. Kuyumcuda bulunan 300 bin lira değerinde altın bilezikleri alan soyguncular geldikleri otomobil ile kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcuda inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Fındıklı, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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