Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

07.08.2022 14:59

Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Maltepe'de kedi kurtarma operasyonu kamerada Maltepe'de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Maltepe'de kedi kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de derin bir su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurutulma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir binanın bitişiğindeki kuyudan kedi sesini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinden biri, derin su kuyusuna halat yardımı ile indi. İtfaiye eri, kucağına aldığı kedi ile kuyudan iple yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yürekleri ısıtan o anlar ise bir itfaiye erinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Maltepe, İtfaiye, kedi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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